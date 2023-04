Mark van Bommel grijnst voor de bekerfinale van Antwerp: "Ik krijg dat vaak te horen, maar"

Mark van Bommel kan zondag voor het eerst een prijs pakken als trainer. Maar de Nederlander legt ook uit hoe het komt dat hij dat nu maar voor het eerst kan doen.

Mark van Bommel was als speler heel succesvol met onder meer titels in Nederland, Duitsland, Spanje en Italië, de Champions League en hij stond op het veld in een WK-finale.

Toch zou ook de Beker van België niet misstaan op zijn palmares. "Iedere beker heeft zijn verhaal en staat telkens weer mooi achter je naam. Ik kan me al mijn prijzen als speler nog levendig herinneren", zei hij op zijn persconferentie.

Nog geen prijs als trainer

Maar ondanks zijn succesvolle carrière als speler, liep het als trainer nog niet zo goed. Van Bommel werd ontslagen bij PSV na anderhalf seizoen, bij Wolfsburg zelfs al na 13 matchen.

Dat hij dus nog geen prijs op zijn palamres heeft staan als trainer is dus logisch, vindt hij. "Ik krijg vaak te horen dat ik nog geen prijs pakte als trainer, maar dit is nog maar het tweede jaar dat ze mij op mijn trainersstoel laten zitten doorheen het seizoen" grijnsde Van Bommel.