Doelman heeft heel goede reden waarom KV Mechelen de beker zal pakken

KV Mechelen start als underdog aan de bekerfinale tegen Antwerp. Doelman Gaëtan Coucke gelooft alvast in een stunt.

Met 7-0 over twee wedstrijden ging KV Mechelen in de Jupiler Pro League roemloos ten onder tegen de Great Old, maar toch geloven de Kakkers in een stunt in de finale van de Croky Cup. En daar hebben ze een goede reden voor.

“In het nieuwe systeem, met vijf achteraan, geven we minder kansen weg en krijgen we iets meer rust aan de bal. Als je tegen Gent en Anderlecht een resultaat kunt neerzetten, kun je dat ook tegen Antwerp”, is Gaëtan Coucke heel erg duidelijk in De Zondag.

Toch is de favorietenrol voor Antwerp gigantisch groot. “Wij hebben ook goeie spelers. Als je Schoofs ziet op Anderlecht, als Hairemans blijft spelen zoals de voorbije weken, als Storm in vorm is… Als die allemaal in topvorm zijn, kunnen we zeker ook tegen Antwerp scoren.”

En uiteraard komt het voor een groot stuk ook op motivatie aan. “Er staat een prijs op het spel en we weten allemaal: als je die wint, zal er nog jaren over gesproken worden. Antwerp heeft ook nog play-off 1, voor ons is dit de allerlaatste match van het seizoen en wordt het er één op leven en dood.”