Fabio Silva moet het met veel minder doen sinds zijn vertrek bij Anderlecht: "Maar dat is het belangrijkste voor mij"

Fabio Silva vertrok in januari bij Anderlecht naar PSV. Maar daar kan hij niet rekenen op een basisplaats of een plek op zijn favoriete positie.

Silva vertrok in januari bij Anderlecht, omdat hij er niet meer tevreden was. Met zijn elf goals sloot hij ook het seizoen bij Anderlecht af als topschutter. Na 15 wedstrijden zit Silva aan 5 goals en 1 assist. Een vaste basisplaats kon hij nog niet veroveren.

Want in Eindhoven is Luuk de Jong de spits nummer één. Silva moet dus vaak plaatsnemen op de bank en als hij al eens mag starten of invallen, dan is het op de linksbuiten. Niet op zijn favoriete positie dus.

"Natuurlijk is mijn meest natuurlijke positie die van nummer negen, maar het is voor mij vooral belangrijk dat ik minuten maak. Het belangrijkste is dat ik bij de eerste elf zit”, zei hij Silva er onlangs over.

Waar ligt zijn toekomst?

Eind juni loopt zijn huurcontract in Eindhoven weer af. Waar hij volgend seizoen speelt weet Silva nog niet. "Ik wil graag hier blijven, zoals ik eerder heb gezegd. Het belangrijkste is nu dit seizoen goed afmaken en dan kunnen we het hebben over volgend seizoen", zei de Portugees nog.