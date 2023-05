Club Brugge zag opmerkelijke gast plaatsnemen op de tribune in duel tegen Genk

Club Brugge mag zijn titeldromen al opbergen na de verloren wedstrijd tegen KRC Genk met 3-1. Door deze nederlaag lijkt het nog meer aangewezen dat FCB op zoek gaat naar een nieuwe coach voor het volgende seizoen.

Volgens Sporza was er in de tribune bij Genk-Brugge alvast één van de topkandidaten aanwezig om de nieuwe coach te worden van de club uit Brugge. De Nederlandse coach Alfred Schreuder was er van de partij en zag zijn ex-club onderuit gaan tegen de Limburgers.

De Nederlander wordt sinds het ontslag van Parker steeds meer in verband gebracht met de landskampioen en zijn aanwezigheid zet zijn mogelijke aanstelling nog kracht bij. Schreuder nam vorig seizoen over van Philippe Clement en werd meteen kampioen met de Bruggelingen.

Na zijn passage bij Blauw-Zwart werd hij hoofdcoach bij Ajax, maar werd daar na een mindere periode ontslagen. De ex-coach is sindsdien op zoek naar een nieuwe uitdaging en lijkt die mogelijk ook gevonden te hebben bij Blauw-Zwart.