Complottheorieën opnieuw gevoed: "Daardoor nog meer onbegrijpelijk"

Cercle Brugge reageerde dit seizoen al verschillende keren bijzonder boos over de scheidsrechters. Na zaterdag is dat nog net ietsje feller.

Cercle schreeuwt moord en brand dat het zaterdag tegen Standard een penalty had moeten krijgen. Dat scheidsrechter Nathan Verboomen het niet meteen zag kunnen ze bij groenzwart nog begrijpen, maar dat de VAR niet ingreep, daar is totaal geen begrip voor.

Bij de supporters worden de complottheorieën nog meer gevoed dan dit eerder dit seizoen al het geval was. Dat Cercle niet in play-off 2 mocht geraken, klonk het. Nu is te horen dat het play-off 2 niet mag winnen.

Trainer Miron Muslic van Cercle houdt zich nog altijd wat in. “Dit is het verhaal van heel het seizoen. Ik zoek hier niks achter maar dit was gewoon een duidelijke penalty en die had ons drie punten kunnen bezorgen”, klinkt het bij Het Nieuwsblad. Muslic voegt er nog aan toe dat hij de eerste is om scheidsrechters te beschermen en nooit om strafschoppen of gele kaarten vraagt.

“Nu moest de VAR Nathan Verboomen beschermen maar dat deden ze niet en dat was een grove fout. Waar waren ze dan in godsnaam mee bezig? Ze hebben alle middelen om hun job goed te doen en daardoor is het nog meer onbegrijpelijk dat dit zaterdag juist niet is gebeurd.”