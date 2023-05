'Paul Gheysens gaat nog eens héél wat miljoenen in Antwerp pompen': CEO komt met verrassende repliek

The sky is the limit bij Antwerp. Met dank ook aan Paul Gheysens, de wilde weldoener van stamnummer 1.

Antwerp heeft in het voorbije boekjaar opnieuw een ferme klap te verwerken gekregen: 31,3 miljoen euro verliezen.

En dus had Antwerp-voorzitter Paul Gheysens besloten tot een engagement tot een nieuwe kapitaalsverhoging.

En dus gaat hij in juni nog eens 47,5 miljoen euro extra in RAFC pompen. In het verleden investeerde hij al meer dan 110 miljoen euro in de club.

"Dat klopt niet helemaal. Het gaat over cijfers van een jaar geleden. Als er geen transfers gebeuren moet die 47,5 miljoen euro er komen", aldus CEO Sven Jaecques van Antwerp in Extra Time.

Ommezwaai

"Er is ook al een fictief budget gemaakt voor volgend seizoen. En dan lijkt het dat Gheysens maar met geld strooit, maar we zijn net de ommezwaai aan het maken."

"Pacho zit nog niet in die cijfers en is verkocht, mogelijk volgen er nog een aantal transfers zoals Frey. En ook aan de mouw van Butez wordt getrokken. We zitten dicht bij het omslagpunt. Gheysens wil break-even draaien en in de toekomst winst maken."