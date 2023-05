Analist heeft dringende waarschuwing voor Gent: "Opletten dat je geen tweede Lamkel Zé krijgt"

KAA Gent kon juichen vrijdag na de winst tegen Westerlo. Achteraf klonk er desondanks een valse noot, want Gift Orban was duidelijk niet tevreden met zijn bankzittersstatuut.

Vanhaezebrouck gaf de voorkeur aan Tissoudali omdat die het wedstrijdritme nodig heeft na zijn blessure. De Nigeriaan kon er achteraf niet mee lachen. “Ze moeten er bij AA Gent over waken dat je geen tweede Lamkel Zé krijgt", zegt Wim De Coninck bij Het Nieuwsblad.

"Gift roept soms persoonlijke ontgoochelingen in om zijn gedrag te verantwoorden. Je moet evenwel opletten dat hij niet te veel buiten de lijntjes kleurt.”

Ook heeft De Coninck het gevoel dat Orban zijn tijd bij Gent beperkt zal zijn. Zullen ze hem verkopen in de zomer? "Natuurlijk vindt hij fantastisch vlot de weg naar het doel. Het is een échte spits: een einzelgänger die misschien beter een individuele sport had gekozen."

Hij zou intensief begeleid moeten worden. “Als Gift stelt dat hij het niet verdient om op de bank te zitten, dan heeft hij 200 procent gelijk. Zijn statistieken liegen er niet om. Het is vooral zaak om hem daarin te coachen. Ik vrees evenwel dat je dan soms tegen een muur praat."