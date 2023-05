Ex-Gent-speler doet open sollicitatie richting... Club Brugge: "Ik doe het direct als ze me vragen"

Brecht Dejaegere is 'hot' in Frankrijk. Als kapitein van Toulouse mocht hij afgelopen weekend de Franse beker de lucht insteken. Een bekroning die in België niet veel weerklank kreeg. De 31-jarige middenvelder vindt dat dan ook spijtig.

"Ik ben niet blij met de manier waarop ik België en AA Gent moest verlaten. Ik wou tegenover het Belgische publiek bewijzen dat ik nog steeds mijn kwaliteiten heb, dan is het jammer dat daar amper over gepraat werd. Ik beschouw deze bekerwinst als een mooie revanche", vertelt hij in HLN. Zijn toekomst is nog onzeker, want hij heeft nog geen contractvoorstel van Toulouse op zak. En hij heeft aanbiedingen uit onder meer België. Maar voor welke ploeg zou hij nog graag voetballen? "Heel mijn familie en vriendengroep zouden willen dat ik naar Club Brugge zou gaan. Dat vragen ze me al járen. Eerlijk, moest Club me vragen, doe ik het direct. Het ligt natuurlijk gevoelig door de rivaliteit met AA Gent, maar je mag niet vergeten dat ik opgroeide in een familie vol Club-supporters en er lang speelde bij de jeugd."

