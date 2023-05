Geen vierde titel op rij voor voor Club Brugge, maar gaf iemand daar nog een cent voor?

Club Brugge zag met de nederlaag tegen Racing Genk zijn allerlaatste waterkans op de titel verdwijnen. Maar geloofde daar nog iemand in?

Club Brugge kwalificeerde zich op de laatste speeldag van de reguliere competitie voor de Champions' Play-offs. Met een achterstand van acht punten op Racing Genk en Union was er nog een waterkans op de titel.

Maar dan moest Club 18 op 18 pakken en maakte het misschien nog een kleine kans om toch nog de titel te pakken. Club speelde ook goed tegen Genk, maar verloor toch met 3-1.

De kloof met de leider is nu al 11 punten, met nog een maximum van 15 te verdienen. Een zesde titel in acht jaar en een vierde op rij mag Club nu wel helemaal vergeten. Maar dacht er nog iemand in Brugge aan de titel?

Het Bayern van België

Het maximum van de punten halen in een play-off met Genk, Union en Antwerp. Het leek weinig waarschijnlijk. Dan moest al zeker meer dan één ploeg het laten afweten.

En zou een titel voor Club ook verdiend zijn na zo'n moeilijk seizoen? Waarschijnlijk ook niet. Na de jaren van succes moesten ze in de bestuurskamer van Club misschien ook weer eens wakker geschud worden dat het niet allemaal vanzelf komt.

Dat succes was er dit seizoen wel in de Champions League, al kwam daar in de groepsfase ook al de ontnuchtering tegen Porto. Maar het Bayern van België wordt je dus niet zomaar. Dat weten ze nu ook in Brugge.