Na de ophef en de schorsing: 'Lionel Messi gaat zelfs Cristiano Ronaldo aftroeven met grootste aanbieding ooit'

Lionel Messi heeft voor onvrede gezorgd bij PSG door een tripje te ondernemen naar Saoedi-Arabië. En dus gaan de poppen helemaal aan het dansen.

Afgelopen weekend verloor PSG van Lorient en dus werd iedereen gewoon op training verwacht, maar Lionel Messi stuurde zijn kat.

Dat leverde hem meteen een schorsing van twee weken op bij de club. Misschien is het ook meteen het einde van zijn carrière bij de Parijzenaars.

Er wordt al langer aan zijn mouw getrokken. Ook onder meer door ex-club Barcelona, dat hem er graag opnieuw zou bijwillen.

Maar goed: ook in Saoedi-Arabië willen ze hem dus heel graag overnemen. Deze week was de Argentijn in het Midden-Oosten als ambassadeur van Visit Saudi.

>200 miljoen euro

Al Hilal zou hem heel graag willen hebben. Als zij hem kunnen inlijven, dan zouden we ook opnieuw wedstrijden van Messi tegen Ronaldo krijgen.

L'Equipe weet dat De Vlo bij Al Hilal de grootste aanbieding ooit voor een voetballer kan krijgen. Wetende dat CR7 al 200 miljoen euro per jaar vangt momenteel ...