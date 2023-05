Anderlecht zoekt een spits en heeft hem mogelijk gevonden in Polen

Anderlecht weet nog niet of Islam Slimani er ook volgend seizoen nog is en dus moet het op zoek naar een nieuwe nummer negen. En die heeft het mogelijk in Polen gevonden.

Anderlecht hoopt nog altijd dat het ook volgend seizoen op de Algerijn Islam Slimani kan rekenen. In 10 matchen scoorde hij maar liefst 8 keer voor Anderlecht. Een geslaagde aanwinst dus. Maar de toekomst van Slimani bij Anderlecht is nog onzeker en met ook een mogelijk vertrek van Benito Raman moet Anderlecht er nog een nieuwe spits bijhalen. Volgens informatie van Sebastian Staszewski, journalist bij Sport Interia, zou paars-wit onder meer lonken naar de Pool Szymon Wlodarczyk (20). Wlodarczyk speelt in eigen land bij Gornik Zabrze en scoorde daar 8 keer en gaf 1 assist in 27 wedstrijden dit seizoen. Nog interesse en prijskaartje Maar Anderlecht zou niet de enige club zijn met interesse, ook het Italiaanse Udinese en twee niet nader genoemde Duitse clubs zouden interesse tonen in Wlodarczyk. De marktwaarde van de Pool wordt op Transfermarkt op zo'n 2,5 miljoen euro geschat, Gornik Zabrze betaalde vorige zomer amper 15.000 euro voor hem aan Legia Warschau.