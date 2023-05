Chaos bij 1B-club... Nu ook clubicoon en ex-Rode Duivel die er de brui aan geeft, de reden is opvallend

De één na de ander stapt misnoegd op. Bij 1B-club Lierse Kempenzonen is de onvrede groot. Deze week stapte clubicoon Nico Van Kerckhoven er op nadat de club al een nieuwe assistent had aangesteld zonder zijn weten. Maar hij is niet de enige. Alle mensen met een clubhart vertrekken.

❌Nico Van Kerckhoven (assistent en clubicoon) ❌Tom Van Imschoot (trainer) ❌Patrick Decsi (fysical coach) ❌Roel Rymen (teammanager) ❌Katrien De Ceulaer (COO) ❌Keukens Van Lommel (hoofdsponsor) Het bovenstaande lijstje is een opsomming van alle mensen die er de brui aan geven of al aan gegeven hebben bij Lierse Kempenzonen. Allemaal mensen die het beste voor hadden met de club. Bij Nico Van Kerckhoven, een absoluut clubicoon van de club, viel het nieuws koud op zijn dak: hij zou niet langer assistent blijven, maar een niet bepaalde functie krijgen. Daarop gooide hij zelf de handdoek. Eerder waren met teammanager Roel Rymen - jarenlang een steunpilaar binnen de club - en COO Katrien De Ceulaer ook al twee mensen met een clubhart opgestapt. Keukens Van Lommel heeft dan weer aangekondigd dat ze niet langer de hoofdsponsor blijven. En trainer Tom Van Imschoot zag geen toekomst meer bij de Pallieters. Toekomstbeleid Maar wat is er juist aan de hand? Geen van allen gaat akkoord met het beleid en de visie die de club heeft. Eigenaar Luc Van Thillo, één van de rijkste Belgen, laat zich omringen door mensen die hem raad moeten geven, maar niet per se iets met voetbal te maken hebben. Zo is voormalig olympiër Sidney Appelboom één van de belangrijkste raadgevers. Een man die uit de zwemwereld komt moet beloftevolle jongeren gaan beoordelen. Voor velen binnen de club onbegrijpelijk. Maar het grootste struikelpunt: de stilstand van de club. Er zijn duidelijk investeringen nodig om verder te groeien of zelfs op het profniveau te blijven. Maar eigenaar Van Thillo is niet van plan om zware inspanningen te doen. De frustratie zit diep bij de medewerkers van de club. Ook de fans vragen zich af waar het naartoe gaat. Het antwoord is niet duidelijk. De club heeft een financiële injectie nodig en een duidelijk toekomstbeleid op korte en lange termijn. Maar dat is er niet...





