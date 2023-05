Düsseldorf kiest voor gratis tickets: "Bij deze Belgische clubs zou dat ook kunnen werken"

Düsseldorf koos ervoor om het thuispubliek vanaf volgend seizoen gratis naar de match te laten komen. Zou dat concept in België ook mogelijk kunnen zijn.

"Voor kleinere clubs in België zal er niet echt een voordeel zijn", vertelde sporteconoom Thomas Peeters aan Het Laatste Nieuws. "Clubs als Westerlo en Cercle Brugge spelen momenteel op de top van hun kunnen en zelfs als je de tickets gratis zou maken, komen ze nog niet aan 15.000 toeschouwers."

In België zouden dus enkel grote clubs daar het voordeel kunnen uithalen. Peeters dacht aan KAA Gent en Standard. Zij hebben de grote fanbase die daarvoor nodig is.

Als je tickets gratis maakt, verlies je natuurlijk ticketinkomsten. Volgens Peeters kan je dat op 2 manieren compenseren: "Je moet de fans meer laten consumeren. Dat gaat dan over de catering en de fanshop. Ook moet je de sponsorgelden laten optrekken, maar dat is niet evident in België. Gokbedrijven mogen immers geen Belgische profclubs meer sponsoren."

Ook vindt Peeters dat je België niet zomaar met Duitsland kan vergelijken. "Duitsland heeft een grotere markt en interessante bedrijven met grotere sponsorbudgetten. Ook is de cultuur en traditie aanzienlijk groter in Duitsland. Je mag appelen dus niet met peren vergelijken", besloot hij.