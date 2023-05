Vincent Kompany krijgt bijzonder goed nieuws en kan opgelucht ademhalen: "Een bevestiging, een simpele uitleg"

Vincent Kompany heeft bijzonder goed nieuws te horen gekregen. Van enige opluchting zal nu toch wel sprake zijn.

Zijn club Burnley maakte bekend dat het transferverbod dat het in maart opgelegd kreeg opnieuw is opgeheven. Voor de kampioen uit The Championship is alles nu aanwezig om van de laatste match van het seizoen op Turf Moor tegen Cardiff City één groot feest te maken.

Kompany loodste Burnley al naar de titel en staat in de belangstelling van verschillende clubs. Blijft de ex-trainer van Anderlecht toch aan boord bij Burnley, dan zou het zeker niet ideaal geweest zijn om met een transferverbod de stap naar de Premier League te zetten. Die transferzorgen zijn nu dus definitief van de baan.

Administratieve fout

"Ik denk dat dit een bevestiging is van hetgeen we enkele maanden geleden ook hebben verklaard", reageerde Vincent Kompany in de Britse media toch niet echt verrast. "We maakten een administratieve fout en namen daarvoor onze verantwoordelijkheid. Er was een simpele uitleg en nu kunnen we weer verder."