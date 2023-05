'Club Brugge gaat Dortmund, Feyenoord & co aftroeven met miljoenen voor spelmaker'

Club Brugge is naarstig op zoek naar nieuwe spelers. Daarbij komen ze nu ook in Noorwegen uit, al is de concurrentie enorm.

Hugo Vetlesen speelt voor Bodo/Glimt en heeft nog een contract tot midden 2025. In 2022 was hij goed voor 16 doelpunten en 12 assists. Dat heeft hem ook heel wat interesse opgeleverd. Feyenoord was de eerste die in de dans sprong voor de Noorse spelmaker. © photonews De 23-jarige speler heeft een marktwaarde op Transfermarkt van 4,5 miljoen euro - geen enkele speler in de Noorse competitie doet beter. Kapers op de kust De eenmalig Noors international staat ook in de belangstelling van onder meer Rennes, Genoa en Borussia Dortmund. Daarmee wordt het niet meteen appeltje eitje voor blauw-zwart om hem zomaar in te lijven. En toch mogen ze dromen volgens Noorse en Nederlandse media.