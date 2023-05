Moet Tedesco snel handelen? Ex-speler Standard en STVV krijgt aanbod van zijn geboorteland

Ameen Al-Dakhil maakte indruk dit seizoen bij Burnley. En dat wordt overal ter wereld opgemerkt, met mogelijk verstrekkende gevolgen.

Ameen Al-Dakhil ziet door de titel met Burnley zijn eerste grote droom uitkomen: spelen in de Premier League volgend seizoen.

Een tweede droom? Dat is ongetwijfeld een groot toernooi halen met een nationale ploeg. Momenteel is de ex-speler van Standard belofteninternational voor België.

Maar gaat hij ook de Rode Duivels halen? Dat is nog een andere vraag. De Irakese voetbalbond komt alvast met een charmeoffensief.

Zij willen volgens onze informatie snel uitpakken met de speler en hem snel een A-cap met inzet geven, waardoor hij vast zou komen te liggen.

Irak

De 21-jarige speler is geboren in Bagdad, waar hij tot zijn vijfde ook woonde. De Irakese voetbalbond had ondertussen al een gesprek met zijn vader.

En dus is het misschien wel aan Tedesco en/of Vercauteren om een tegenoffensief te lanceren en hem ook bij de Rode Duivels op te nemen? Dan groeien de kansen dat hij toch voor België kiest. Wordt vervolgd ...