Tedesco wil niet sparren met zwakke broertjes: Rode Duivels ontvangen deze natie in november op de Heizel

De Rode Duivels werken momenteel de kwalificatiecampagne richting het EK van 2024 af. In november is er nog ruimte voor een oefenwedstrijd. En we kennen inmiddels de tegenstander.

De EK-kwalificatiecampagne van de Rode Duivels wordt in november afgesloten - normaliter hebben we dan al eventjes zekerheid over de deelname - met een thuiswedstrijd tegen Azerbeidzjan. Enkele dagen voor die partij is er nog een oefenwedstrijd gepland.

De Belgische voetbalbond kondigt een oefenwedstrijd tegen Servië aan. Het nummer 25 op de FIFA-ranking komt op vijftien november op bezoek in het Koning Boudewijnstadion. Met onder anderen Dusan Vlahovic en Aleksandar Mitrovic géén hapklare brok.