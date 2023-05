Titelkoorts op de Bosuil? "Op papier zijn zij meer favoriet dan ons"

Nog vier speeldagen en dan weten we wie kampioen is. Royal Antwerp FC ziet zich nog niet als opvolger van Club Brugge.

Royal Antwerp FC is sinds zondag de nieuwe leider in de Jupiler Pro League. Voor extra zenuwen zorgt dat alvast niet op de Bosuil. “Die speciale spanning hangt hier al een heel seizoen", zegt CEO Sven Jaecques aan Het Laatste Nieuws. “Paul Gheysens is iemand die in z’n leven al heel wat heeft meegemaakt. Marc Overmars heeft al alles gewonnen wat er te winnen valt.”

Het bestuur bekijkt het vrij rustig en plet voor realisme. “Want we mogen er dan wel heel dichtbij staan, tegelijkertijd staan we er ook heel ver vanaf. Genk heeft die ervaring om kampioen te spelen, Union is net zoals vorig jaar supersterk.”

Van de ploeg van Karel Geraerts heeft Jaecques nog het meest schrik. “Puur op papier zijn zij meer favoriet dan ons. Hun basis staat er, hun vertrekkers zijn erg sterk vervangen. Ze willen ook absoluut die titel, wat natuurlijk niet wil zeggen dat wij er niet voor gaan.”