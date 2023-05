Analist heeft opmerkelijke verklaring voor waarom Antwerp "geen smeerlapjes nodig heeft" en vergelijkt Van Bommel met de allergrootste

Antwerp oogst dezer dagen veel lof voor de intensiteit waarmee ze matchen aanvangen en 90 minuten volhouden. Analist Wim De Coninck ziet ook een grote rol weggelegd voor de aanhang.

Zondag was het weer van dat. De Bosuil kolkte. "Antwerp heeft geen echte smeerlapjes in de ploeg, maar het is het publiek dat onder de huid kruipt", aldus De Coninck in De Tribune. "Kijk maar hoe dat publiek al vroeg in de match begon te joelen bij een opstootje met Paintsil. Het heeft zeker een rol gespeeld."

Het verschil in de dug-out is ook opmerkelijk voor De Coninck. "Ik denk dat ik Wouter Vrancken voor het eerst dit seizoen nerveus zag. Ze stonden natuurlijk al zo lang op kop en daar ging hij tot nu toe geweldig mee om. Maar mogelijk krijgen we nu een scenario zoals vorig seizoen, toen Union zo lang op kop stond, maar het niet kon afmaken."

Maar aan de andere kant zit dan weer de rust zelve. "Hij lijkt op Pep Guardiola, maar dan rustiger. De vraagtekens die er begin dit seizoen waren bij de Nederlander, mogen worden geschrapt. En met Toby Alderweireld heeft Antwerp ook op het veld nog een coach."