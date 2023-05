Raad van Bestuur van Anderlecht krijgt extra lengte: nog een wielerman die erbij komt

Anderlecht hield gisteren een Raad van Bestuur en daar was een opvallende nieuwe gast bij. Thomas Van Den Spiegel, CEO van Flanders Classics, treedt toe tot de Raad van Bestuur.

De basketballegende (2m14) doet dat in naam van Mauvavie, weet HLN. Mauvavie is het is het vennootschap van Wouter Vandenhaute en Geert Duyck, die via dat investeren in paars-wit. Van Den Spiegel organiseert onder andere de Ronde van Vlaanderen en is een goeie vriend van Vandenhaute.

Mauvavie mocht twee bestuurders afvaardigen en tot nu toe was dat enkel Vandenhaute. Na Lefevere is het opnieuw een man uit het wielrennen die toetreedt. Hij moet de komende jaren mee de koers van de Brusselse club gaan bepalen.