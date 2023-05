Standard wil gaan shoppen bij Antwerp om middenveld te versterken

Standard is bezig om de ploeg voor volgend seizoen rond te krijgen, maar moet dat (voorlopig?) nog doen met een beperkt budget. Daarom kijken ze naar opportuniteiten bij de andere ploegen. En zo is Antwerp-middenvelder Pieter Gerkens in beeld gekomen.

Gerkens was tot voor Nieuwjaar basisspeler bij de ploeg van Mark van Bommel, maar liep daarna een spierblessure op en is daar sindsdien nog altijd niet van hersteld. Hij kwam enkel nog tegen Gent en OH Leuven kort in actie na Nieuwjaar, maar herviel telkens.

Aangezien Antwerp hoopt om Mandela Keita toch nog te kunnen houden en met Arthur Vermeeren, Calvin Stengs en Alhassan Yusuf nog heel wat middenvelders ter beschikking heeft, zijn de speelkansen voor Gerkens beperkt geworden.

Standard hoopt hem dan ook weg te lokken, want zijn contract loopt deze zomer af en er is nog geen sprake geweest over een verlenging.