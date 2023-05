Slaat Fredberg twee vliegen in één klap? Anderlecht heeft nieuwe spits gevonden én heeft volgend seizoen (mogelijk) Algerijns koningskoppel in de aanval lopen

RSC Anderlecht maakt werk van de komst van de komst van Mohamed Amoura. De 22-jarige spits moet paars-wit van doelpunten voorzien. En Jesper Fredberg wil meteen twee vliegen in één klap slaan.

Mohamed Amoura scoort zijn doelpunten tegenwoordig in het shirt van FC Lugano, maar de 22-jarige spits steekt niet onder stoelen of banken dat hij een nieuwe stap in zijn carrière wil zetten. Bovendien is hij met een marktwaarde van zo’n één miljoen wél spek naar paars-witte bek.

Bovendien hoopt Jesper Fredberg met de komst van de 11-voudig Algerijns international ook Islam Slimani langer aan zich te binden. Laatstgenoemde kan héél véél geld verdienen in de woestijn, maar hij twijfelt. Slimani is immers niet vergeten dat Anderlecht hem een kans heeft gegeven.

Algerijns koningskoppel

Bovendien is Slimani gelukkig in het Lotto Park. Het vooruitzicht om zijn landgenoot klaar te stomen en bij te staan met tips en tricks kan er dus voor zorgen dat Fredberg een extra troefkaart in handen heeft om Slimani langer in onze hoofdstad te houden. Al zullen er ook enkele extra eurootjes nodig zijn om hem te overtuigen.