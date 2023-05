'Standard heeft prijs: Eerste zomertransfer komt uit de Premier League'

Standard heeft een succesvol seizoen achter de rug. Het is nu uitkijken of de club de volgende stap kan zetten.

Begin april meldden we al dat Standard in de running was om Isaac Price binnen te halen. Volgens Sudinfo is de deal ondertussen helemaal rond en is het wachten op de officiële aankondiging van de Rouches.

Nochtans had Price mogelijkheden zat. De speler van Everton kon ook richting de twee Schotse topclubs Celtic en Rangers, maar kiest uiteindelijk toch om zijn geluk in Luik te beproeven.

Standard neemt hem transfervrij over van Everton, maar moet wel 450.000 euro aan opleidingsvergoedingen op tafel leggen. Onder Sean Dyche kreeg Price geen speelminuten meer, want bij Frank Lampard wel het geval was.

Price kwam volgens de Waalse krant met zijn ouders de faciliteiten in Luik bekijken, maar het was uiteindelijk Fergal Harkin die erin slaagde om hen te overtuigen. Speelminuten is het belangrijkste, want hij wil met Noord-Ierland naar het EK in 2024.