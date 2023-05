'Degradatie noopt tot transfer: Antwerp en Club Brugge kunnen zaak doen in bekend dossier, die op weg is naar België'

Een paar jaar geleden stond hij al eens in de belangstelling van diverse Belgische clubs. En nu zou hij alsnog kunnen komen.

Drie jaar geleden toonden onder meer Beerschot, Club Brugge en Antwerp al interesse in de toen nog piepjonge Jackson Porozo.

Ondertussen heeft de centrale verdediger flink gewerkt aan zijn marktwaarde. Volgens Transfermarkt is die gestegen van 0,5 naar 3,5 miljoen euro de voorbije drie jaar.

Marktwaarde omhoog

Porozo trok uiteindelijk van Santos naar Boavista, daarna volgde een avontuur bij het Franse Troyes waar hij nu nog tot 2027 onder contract ligt.

Dit seizoen was hij goed voor 2 goals en een assist in twintig wedstrijden, nooit slecht voor een centrale verdediger.

Toch is er nu slecht nieuws, want Troyes gaat degraderen en dat noopt de speler ertoe om andere oorden op te zoeken.

Volgens Mr Offsider zou dat wel eens kunnen leiden naar een overgang naar de Belgische competitie. Benieuwd of Antwerp dan wel Club Brugge snel én daadkrachtig kan handelen. Troyes is onderdeel van de City Group, de kans dat hij naar Lommel trekt is dan weer vrij klein.