Ex-Standardspeler Oguchi Onyewu heeft prestigieuze nieuwe job

Oguchi Onyewu was tussen 2021 en 2022 nog actief bij Virton, maar in oktober eindigde hij zijn job daar. Nu heeft hij een nieuwe uitdaging.

En Oguchi Onyewu heeft een nieuwe job gevonden in eigen land. Hij wordt de nieuwe vicepresident van de Amerikaanse voetbalbond.

In het verleden was Onyewu Amerikaans international, in België speelde hij bij Standard en in 2017 eindigde hij zijn carrière bij Philadelphia Union.

U.S. Soccer Federation Names Oguchi Onyewu as Vice President of Sporting



Two-Time World Cup veteran will assume newly created role

Bij de Rouches werd hij twee keer kampioen, na zijn actieve carrière ging hij onder meer aan de slag bij Virton als secretaris-generaal.

Bij de Amerikaanse voetbalbond was Onyewu al lid van de Administratieve Raad. Nu krijgt hij dus een flinke promotie.