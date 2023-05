Ronny Deila openhartig over poging tot wegkapen speler bij grote concurrent

Standard is bezig om de ploeg voor volgend seizoen te maken en komt daarbij ook al eens uit bij de concurrentie. Coach Ronny Deila is zeer eerlijk.

Pieter Gerkens staat op de radar van Ronny Deila en Standard. Dat heeft de coach ook toegegeven inmiddels.

"Hij zou een versterking zijn voor ons. Hij is intelligent, ervaren en hij is een Belg, zeker ook iets belangrijks", aldus Deila.

En dus wil de coach van Standard er Pieter Gerkens dus graag bijhebben deze zomer. Bij Antwerp is hij wat op een zijplan gekomen na een blessure.

Zijn contract loopt deze zomer af en er is nog geen sprake geweest over een verlenging bij The Great Old en daar probeert Standard dus van te profiteren.

Aflopend contract

Of dat ook gaat lukken? Dat zal nog afhangen van wat er de komende weken allemaal zal gebeuren bij de Rouches.

Budgetmatig moeten ze in ieder geval proberen dit soort deals te sluiten. Ook iets wat de eerlijke Deila maar al te goed beseft.