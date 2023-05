Straf: grote naam volgt Hollerbach op bij STVV, nieuwe T1 met Bundesliga-ervaring pakte als speler prijzen met Bayern

STVV heeft een opvolger beet voor Bernd Hollerbach en dat is niet de eerste de beste. Bunesliga-ervaring als coach, prijzen gepakt als speler bij het grote Bayern München: allemaal adelbrieven die de nieuwe coach van de Truienaars kan voorleggen.

Het Belang van Limburg meldt dat STVV een akkoord gesloten heeft met Thorsten Fink, net als Bernd Hollerbach een coach van Duitse nationaliteit. Hollerbach werd in Sint-Truiden aangesteld in juni 2021 en coachte de Kanaries twee seizoenen.

Champions League-winnaar

Hollerbach had eerder al aangegeven dat hij niet verder zou doen bij Sint-Truiden, waarna een zoektocht volgde naar een nieuwe trainer. Die zou nu dus afgesloten zijn met een overeenkomst met Fink, die zelf als speler bij de jeugd bij Borussia Dortmund actief was en bij Bayern München vier keer kampioen werd én de Champions League won.

In zijn trainerscarrière vervulde Fink de positie van hoofdtrainer bij Ingolstadt, Basel, Hamburg, Apoel Nicosia, Austria Wenen, Grashopper en Vissel Kobe. Toch opnieuw een Japanse link dus bij een aanstelling in Sint-Truiden. Het is enkel nog wachten tot de club het nieuws officieel bekendmaakt.