Lof over wat hij deed bij Club Brugge: "Nog altijd een potentiële topcoach"

Alfred Schreuder vertrok eind vorig seizoen bij Club Brugge. Hij kon bij Ajax Amsterdam aan de slag gaan.

Het was voor Alfred Schreuder een droom die werkelijkheid werd. Hij kon, nadat hij de titel pakte met Club Brugge, aan de slag bij Ajax Amsterdam. Daar was Erik ten Hag vertrokken richting Manchester United.

Maar het verhaal bij Ajax liep niet en begin dit jaar werd Alfred Schreuder al ontslagen. Vooral bij de keuzes in zijn opstelling werden geregeld de nodige vragen gesteld en dat werd hem uiteindelijk ook fataal.

Nochtans waren de verwachtingen groot en die blijven er ook zijn rond Schreuder. Henk Ten Cate is ervan overtuigd dat de omstandigheden bij Ajax niet optimaal waren in vergelijking met hoe het er vroeger aan toeging.

Dat het niet ging was toch een verrassing. “Vooral omdat hij bij Club Brugge óók onder moeilijke omstandigheden was ingestapt en direct kampioen werd, nadat hij het vrij snel op de rit had gekregen. Ik zie in Alfred ook nog altijd een potentiële topcoach. Ik ken wereldwijd bijna geen coach die nooit is ontslagen”, klinkt het in De Telegraaf.