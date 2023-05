Voorzitter van KRC Genk heeft drie problemen met de arbitrage

KRC Genk beleefde een weinig plezante middag afgelopen weekend op Antwerp. Er werden ook twee rode kaarten getrokken.

De frustratie na de verloren partij op bezoek bij Royal Antwerp FC was bijzonder groot afgelopen weekend. Voorzitter Peter Croonen stond na afloop van de wedstrijd samen met Dimitri de Condé in de spelerstunnel.

“Het zou ook heel erg zijn als er geen emotie was. Dat heeft op zich niks te maken met de nervositeit rond de play-offs. Je komt op voorsprong en op een ongelukkige manier kom je dan achter. Bovendien: it takes two to tango. Er wordt naar ons gewezen, maar het is niet zo dat we onder elkaar ruzie hebben liggen maken, toch?”, is Croonen heel erg duidelijk bij Het Belang van Limburg.

Er zijn drie zaken die hem als voetballiefhebber storen, een soort van algemene frustratie noemt hij het zelf. “Penalty's worden zo gemakkelijk gefloten. Dat staat niet in verhouding tot de moeilijkheidsgraad om veldgoals te maken. Ten tweede, wij proberen attractief en aanvallend voetbal te brengen. Ik vind dat er een discrepantie is tussen enerzijds kaarten voor protest en anderzijds fases waar de integriteit van een speler in gedrang wordt gebracht”, gaat Croonen verder.

De voorzitter van Genk zag dat er in bepaalde fases geel werd gegeven waar dat rood had moeten zijn. Als zijn ploeg dan twee rode kaarten kreeg, voor veel kleinere dingen, dan leidt dat automatisch tot frustratie. “Ik begrijp dat niet zo goed. En nog een derde: ik vind dat refs strenger mogen toezien op tijdrekken en schwalbes”, besluit Croonen.