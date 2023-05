Teklak zegt over de titelstrijd tussen Antwerp, Genk, Brugge en Union wat niemand durft te zeggen

Het doelpunt van Arthur Vermeeren was ongetwijfeld het moment van de voorbije speeldag. Antwerp en Union lijken onder elkaar uit te maken wie de titel zal pakken.

Nog nooit had hij als prof een doelpunt gescoord voor Royal Antwerp FC, maar hij wist zijn moment heel goed uit te kiezen. In de blessuretijd sloeg Arthur Vermeeren voor The Great Old toe, bij een 2-2-stand en tegen Club Brugge.

“Het is niet zo dat Vermeeren de derde goal scoorde in een ruime 5-1-overwinning”, zegt Alexandre Teklak aan La Dernière Heure. “Ik zeg niet dat Antwerp kampioen wordt, maar als zulke dingen gebeuren, vind ik het een teken van het lot.”

Met drie op drie heeft Royal Antwerp FC nog alles in eigen handen. Nu wacht hen de moeilijke verplaatsing naar Club Brugge. Als ze die tot een goed einde brengen, dan staan ze heel erg ver.

Union SG moet dan weer op bezoek bij KRC Genk ervoor zorgen dat ze geen steek laten vallen. Ze spelen ook later dan Antwerp, waardoor de druk nog groter zal zijn als The Great Old vooraf al de drie punten pakte in het Jan Breydelstadion.

Teklak is alvast de mening toegedaan dat iedereen bij blauwzwart Antwerp niet graag kampioen ziet worden. “Dat zijn dingen die de spelers of de directie niet hardop zullen zeggen, maar de Bruggelingen hebben zeker liever Union of Genk dan Antwerp als kampioen.”