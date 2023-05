Arthur Vermeeren is geen typische jonge voetballer: "Dat was toen al uitzonderlijk, er was maar één eis"

Het was 'business as usual' voor Arthur Vermeeren de dag na zijn winnende treffer tegen Club Brugge. De 18-jarige middenvelder moest naar school. Daar doet hij het goed. En ze zijn er lyrisch over zijn mentaliteit, net als bij Antwerp.

Vermeeren is gefocust op zijn carrière en heeft daar veel voor over. En 't is er eentje waar geld momenteel nog op de tweede plaats komt. “Toen hij op zijn zestiende een eerste contractje mocht tekenen, had Arthur geen makelaar, hij werd bijgestaan door zijn papa”, aldus Steven Smet, Hoofd Opleidingen bij The Great Old in Het Nieuwsblad.

“Dat was toen al uitzonderlijk. Intussen heeft Arthur een opwaardering gekregen omdat hij het zo goed deed, maar ook bij die onderhandelingen was er geen manager aanwezig. Het zegt veel over hoe die mensen in het voetbal staan.”

De ouders van Vermeeren staan met beide voeten op de grond. “Eigenlijk hadden Arthurs ouders tijdens de gesprekken over een toekomst als prof geen speciale eisen”, vervolgt Smet. “De mama stelde maar één voorwaarde: dat Antwerp alles in het werk zou stellen om Arthur ook te helpen als student.”