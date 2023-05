Bron bij Anderlecht trekt ogen open: "Ik wist niet wat ik hoorde"

RSC Anderlecht beleefde een heel moeilijk seizoen. Voorzitter Wouter Vandenhaute wil dat zijn club er volgend seizoen weer helemaal staat.

Maandag hield RSC Anderlecht een Raad van Bestuur. Voorzitter Wouter Vandenhaute is ervan overtuigd dat de club alles in het werk stelt om volgend seizoen weer competitief te zijn. In de top vier eindigen is de ambitie, maar eerst wil het ook Debast en Verbruggen nog aan boord houden.

Een bron bij Anderlecht trok zijn ogen open over al die uitspraken van de voorzitter. “Ik wist niet wat ik hoorde! Om weer competitief te zijn, moet je zes, zeven nieuwe spelers mét impact aantrekken”, vertelt hij aan HUMO.

Al lijkt dat niet eenvoudig te worden. “Alleen heb je geen Europees voetbal om zulke spelers te overtuigen, of een Vincent Kompany die zijn gewicht in de schaal werpt.”

En dat probleem speelt zich niet alleen maar bij de A-kern. “Ook de academie in Neerpede is zijn aantrekkingskracht kwijt: ouders twijfelen. Anderlecht is op alle vlakken fragieler geworden”, klinkt het nog.

Het vertrek van Vincent Kompany en de vooropzeg die aan Jean Kindermans gegeven werd heeft voor heel veel reputatieschade gezorgd.