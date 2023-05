Hoe zit het nu met de toekomst van Vincent Mannaert? Hij verrast zelf, terwijl ook Club Brugge vinger aan de pols houdt

Vincent Mannaert en Bart Verhaeghe hebben de voorbije maanden moeilijke tijden gehad bij Club Brugge. De vraag is wat de toekomst gaat bieden.

Binnen de Raad van Bestuur bij Club Brugge was er een een dikke maand geleden een klacht binnengekomen over alcoholmisbruik van CEO Vincent Mannaert tijdens de werkuren.

De sterke man van blauw-zwart beseft dat hij een drankprobleem heeft en dat gaf hij zelf ook openhartig toe in HUMO.

De CEO is in therapie voor zijn drankgebruik, maar ondertussen is nog steeds de vraag hoe zijn toekomst eruit ziet.

In De Standaard heeft hij zelf laten weten dat het na twaalf jaar bij Club Brugge tijd zou kunnen zijn om andere oorden op te zoeken.

Toekomst?

En volgens Knack ligt een eventueel ontslag bij blauw-zwart ook nog steeds op tafel. Met Leterme werd onlangs al een mogelijke opvolger en/of rechterhand op tafel gebracht.

De toekomst zal het uitwijzen, voorlopig is Mannaert nog steeds actief en volgt er voor hem ook weer een drukke transferzomer.