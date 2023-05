Ooit in belangstelling Club én Anderlecht: 'Ex-speler Standard en STVV voedt transfergeruchten richting terugkeer naar België'

Zijn transfer van STVV naar Standard had ooit veel voeten in de aarde, nu lijkt hij misschien op weg terug naar België. Hij voedde zelf de geruchten.

Junior Edmilson speelt ondertussen al meer dan vier jaar in Qatar en heeft daar al heel wat indruk gemaakt op iedereen.

Dit seizoen komt hij echter weinig in de plannen voor bij Al-Duhail, al zorgde hij in vijf wedstrijden wel nog voor drie assists.

© photonews

Zijn contract loopt in juni 2024 af en dus is het voor zijn Qatarese team misschien het moment om nog wat geld voor hem te recupereren.

In het verleden was er aandacht vanuit Brazilië, maar ook Club Brugge en RSC Anderlecht probeerden hem ooit los te weken.

Sclessin

Zover kwam het nooit, nu lijkt hij misschien wel te azen op een terugkeer naar ... Standard. Hij is dezer dagen alvast in het Luikse.

Op familiebezoek weliswaar, maar via de sociale media deelde hij wel beelden vanuit zijn auto terwijl hij Sclessin voorbijreed. Een optie voor de Rouches of een andere club in ons land?