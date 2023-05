2 miljoen euro en exit Rik De Mil? 'Ronny Deila wordt trainer van Club Brugge'

Donderdagavond liet Het Laatste Nieuws weten dat Club Brugge zo goed als rond is met Ronny Deila. De trainer van Standard reageerde op zijn persconferentie.

Ronny Deila hield een persconferentie als vooruitblik op de match tegen Westerlo, maar die ging vooral over het feit dat de trainer van Standard volgend seizoen aan de slag zou gaan als trainer van Club Brugge.

Volgens Het Laatste Nieuws had Club Brugge woensdag nog een gesprek met Karel Geraerts, maar werd daarna toch beslist om vol de kaart van Ronny Deila te kiezen. Geen goed nieuws voor Rik De Mil ook, want Deila zou zijn vaste assistent meebrengen.

“Ik hou me niet bezig met wat er allemaal verteld wordt. Ik voel me goed hier en ben gefocust op mijn taken en ons project”, zei Deila op zijn persconferentie. “Ik heb momenteel ook geen beslissing te nemen. Ik ben gewoon bezig met Standard, zeker omdat er veel werk op de plank ligt voor volgend seizoen, voor Fergal Harkin, Pierre Locht en mezelf.”

Bij Standard heeft Deila nog een contract lopen voor de komende twee seizoenen. Daardoor moet blauwzwart een afkoopclausule van 2 miljoen euro betalen om Deila weg te halen bij de Rouches.

Deila was al kandidaat om Carl Hoefkens op te volgen, maar Club Brugge koos toen voor Scott Parker. Iedereen weet ondertussen hoe dat gelopen is. De trage vooruitgang in de transferdossiers op Sclessin zou mede de oorzaak zijn waarom Deila nu toch wil vertrekken bij Standard.