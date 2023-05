Antwerp-spits Janssen verdedigt opmerkelijke beslissing: "Ik moet mij daar niks van aantrekken"

Vincent Janssen is een schot in de roos gebleken voor Antwerp. De Nederlandse spits is héél belangrijik voor het team van Mark van Bommel. Maar desondanks heeft hij intussen afscheid genomen van het Nederlands elftal.

Janssen is er nog maar 28 en zit aan de top van zijn kunnen. Zijn beslissing om te stoppen als international deed dan ook meer dan een paar wenkbrauwen fronsen. Bondscoach Ronald Koeman vond het zelfs vreemd en merkte op dat "niet veel mensen van zijn leeftijd al afscheid zouden nemen van Oranje". Janssen haalt er de schouders bij op. "Iedereen mag zijn mening hebben, de bondscoach dus ook. Alleen hoef ik mij daar niets van aan te trekken. Er is iets van mij afgevallen. Ik ben opgelucht met mijn keuze", zegt hij in Het Nieuwsblad. Janssen scoorde zeven keer en gaf zeven assists in 22 caps, da's toch niet slecht. "Ik snap dat mensen schrokken omwille van mijn leeftijd, maar uiteindelijk weet niemand wat er in mijn lichaam omgaat. Ik had meerdere redenen om tot dit besluit te komen."

Lees ook... Vincent Janssen heeft nieuws over volgend seizoen voor de Antwerpfans