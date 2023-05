Sven Kums lacht zijn tanden bloot: "Om zo weinig mogelijk te trainen"

KAA Gent wil zich zo snel mogelijk verzekeren van Europees voetbal. De match tegen KV Oostende in gedachten rekent Sven Kums zich nog altijd niet rijk.

KAA Gent heeft een mooie voorsprong bij elkaar gespeeld in de Europe Play-Offs. De goals van Gift Orban, drie stuks op Club Brugge, zijn heel wel gekomen bij de Buffalo’s.

“Wij hebben twee spitsen die makkelijk scoren. Dat hebben we in de eerste seizoenshelft gemist. Toen scoorde enkel Hugo Cuypers. Nu hebben we er twee. Ik vind het wel jammer voor Tarik dat hij niet scoort”, zegt Sven Kums aan Het Laatste Nieuws.

Nochtans had iedereen het hem hard gegund. Het is nu uitkijken naar die ene overwinning nog om Europees voetbal veilig te stellen. “Zolang het niet zeker is, is het niet gedaan. Tegen Oostende hebben we het ook nog weggegeven”, voegt hij er aan toe.

Play-off 2 winnen geeft recht op Europees voetbal, maar dan moet er wel heel vroeg al gespeeld worden. “We hebben al vaak meegemaakt dat we vroeg moeten beginnen en daarna lang meedraaien in de competitie. Daarvoor doe je het ook, om veel wedstrijden te spelen en zo weinig mogelijk te trainen”, lacht Kums.