"We zijn het aan onze supporters verplicht", Cercle-coach Muslic wil reactie zien na pandoering

Na 20 minuten met een man minder, dan weet je dat het moeilijk wordt. Cercle-coach Miron Muslic wil een reactie zien na de pandoering (0-4) tegen Gent vorige week. "We zijn het aan onze supporters verplicht."

De rode kaart voor Cercle-verdediger Ravych in minuut 22 wil Muslic in ieder geval niet als excuus aanhalen. De Oostenrijkse coach is hard voor zijn centrale verdedigers. "Ondanks de rode kaart moeten en kunnen we beter verdedigen. Het was verdedigend een slechte dag. Een slechte prestatie van onze drie centrale verdedigers: Ravych (20), Popovic (23) en Daland (23). Maar dat is deel van hun ontwikkeling. Ze presteren al 25 à 30 wedstrijden consistent, dus er zijn altijd ups en downs op die leeftijd."

De oefenmeester van Groen-Zwart wil dan ook een reactie zien van zijn team. "We zijn het verplicht aan onze supporters. We hoeven nergens bang voor te zijn. We gaan Gent uitdagen en als we tot het einde kunnen blijven vechten met elf man op het veld, kunnen we hen verslaan."

Muslic weigert dan ook de handdoek in de ring te gooien in de strijd om het laatste Europese ticket. "We zijn hiet niet om gewoon mee te doen. We gaan volledig door tot het einde, dat is onze mentaliteit. Dat is het DNA van onze club."