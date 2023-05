Bakayoko legt uit waarom hij niet naar Paris Saint-Germain trok tijdens wintermercato

Johan Bakayoko is bij PSV Eindhoven een vaste waarde geworden. De Rode Duivel ging afgelopen winter niet in op een transfer naar Paris Saint-Germain.

15 miljoen euro wilde PSG voor Johan Bakayoko op tafel leggen, maar zelf zag hij de overstap naar de Franse hoofdstad nog niet zitten. Hij verlengde uiteindelijk zijn contract in Nederland tot midden 2026.

“Nee, eigenlijk vond ik het niet heel verrassend dat PSG mij wilde hebben. Ik was voorafgaand aan het WK voor het grote publiek misschien nog niet zo bekend, maar ik weet van mezelf wat ik kan en ook waar mijn kwaliteiten liggen. Andere clubs herkennen die ook”, vertelt de Rode Duivel aan Elfvoetbal.

Om te kiezen voor PSV Eindhoven had hij een duidelijke reden. “Daarin speelt onze trainer een prominente rol. Ruud van Nistelrooij is al heel belangrijk voor mij geweest bij Jong PSV en nu weer bij het eerste elftal. We hebben wel een klik en hij is als persoon niet anders dan eerder bij Jong PSV.”