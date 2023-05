Clement spreekt over zijn ontslag bij AS Monaco nadat hij geen ticket voor Champions League haalt

Philippe Clement slaagt er voor het tweede jaar op rij niet in om met AS Monaco naar de Champions League te gaan. Er werd met 3-1 verloren van Olympique Lyon.

AS Monaco ging vrijdagavond onderuit bij Olympique Lyon en is daardoor mathematisch uitgeschakeld om nog een ticket voor de Champions League van volgend seizoen te pakken. Ook vorig jaar lukte dat Philippe Clement niet. Het zal zelfs vechten worden om nog vierde te eindigen.

De geruchten over een mogelijk ontslag op het einde van het seizoen worden alsmaar groter. Clement zou zelfs een gesprek hebben gehad met Club Brugge over een mogelijke terugkeer naar Jan Breydel, zo werd er al gezegd.

In een interview met La Diagonale ontkent Philippe Clement alle geruchten die over hem de ronde doen. Zoals de kaarten nu liggen is hij ook volgend seizoen nog trainer in het prinsbisdom. “De vraag naar mijn toekomst wordt niet gesteld. Dat staat niet ter discussie”, klinkt het.

“Mijn contract loopt nog een jaar door. Ik wil bij Monaco blijven, maar we moeten groeien als team en de laatste tijd hebben we niet bewezen wat we eerder hebben getoond. We moeten de komende twee weken hard werken als we grote wedstrijden willen blijven spelen.”