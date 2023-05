Ex-speler van Club Brugge verrast met een heel opmerkelijke transfer

Hoe zou het nog zijn met Nabil Dirar? Hij is nog geen voetballer af. Integendeel, hij tekende een contract in Denemarken.

Nabil Dirar tekende een contract bij Ishöj IF. Die club komt uit in de Deense 4e klasse. Momenteel staat de club 4e.

Zo maakte Dirar, ondertussen al 37 jaar oud, toch wel een opmerkelijke transfer. Hij begon ooit zijn carrière bij Diegem Sport en werd daar door Westerlo weggeplukt. Nadien kocht Club Brugge hem voor 1,8 miljoen euro weg.

Vervolgens ging Dirar ook in het buitenland spelen. Achtereenvolgens speelde hij voor Monaco, Fenerbahçe en Kasimpasa. Door Fenerbahçe werd hij voor een half jaar aan Club uitgeleend.

Na Kasimpasa zat Dirar zonder club. Eind 2022 voetbalde hij nog in Marokko, maar na 2 maanden was dat avontuur al voorbij. Nu volgt dus een nieuwe club in Denemarken.