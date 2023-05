Financieel expert ziet maar twee opties voor Anderlecht als ze top vier ambiëren: "Geen andere uitweg"

Na de raad van bestuur bij Anderlecht ging het vooral over een nieuwe kapitaalsverhoging en de ambities voor volgend seizoen. Wouter Vandenhaute sprak over een plaats in de top vier. Of dat realistisch is, is nog maar de vraag.

Anderlecht ontkent dat het Zeno Debast of Bart Verbruggen moet verkopen om straks met een deftige portefeuille de transfermarkt op te trekken. Dat is nodig om de ambities waar te maken. Er zal immers heel wat kwaliteit moeten bijkomen. Maar Anderlecht zit ook niet in de positie om kwaliteitsvolle spelers te overtuigen. Er is geen Europees voetbal en het heeft niet meer de troef genaamd Vincent Kompany om spelers te overtuigen. Er wordt wel gesproken over een nieuwe kapitaalsverhoging van om en bij de 14 miljoen euro, maar Anderlecht kan het ook niet kunstmatig blijven oplossen. "Als je de schulden, het negatieve eigen vermogen en het verwachte bedrijfsverlies bij elkaar optelt, en rekening houdt met de sportieve investeringen die nodig zijn, kom je al snel aan 100 miljoen euro vers geld dat nodig is om de club recht te trekken en die een vierde plaats te laten ambiëren", zegt een financieel expert in HUMO. "Er is geen andere uitweg dan dat er een aandeelhouder bij komt, of dat een kapitaalkrachtige partij de club overneemt."