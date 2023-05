Bij Burnley weten ze niet waar ze het hebben met Kompany: "Er is een reden voor"

Vincent Kompany heeft bij Burnley heel wat veroorzaakt dit seizoen. Volgend seizoen kan hij zijn geluk beproeven in de Premier League.

Vincent Kompay kreeg gelijk met zijn aanpak. Het leverde Burnley de titel op in The Championship, waardoor de ploeg volgend seizoen opnieuw in de Premier League speelt.

Met voormalig NFL-ster J.J. Watt kreeg de club ook een nieuwe investeerder. Hij is een grote fan van Vincent Kompany. “Wanneer je met hem, de spelers of de mensen rond de club spreekt, begrijp je waarom hij zo speciaal is”, klinkt het bij CNN.

Kompany tekende meteen een nieuw contract voor vijf extra seizoenen. “Het is een bijzondere club en een speciale plaats. Ik wil Burnley onder de internationale aandacht brengen, om te tonen hoe speciaal de mensen en de stad zijn.”

