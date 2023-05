Jacky Mathijssen trekt opvallende conclusie over Union SG na match op Genk

De play-offs in de Jupiler Pro League naderen de ontknoping. Jacky Mathijssen heeft duidelijk genoten van afgelopen weekend.

Jacky Mathijssen heeft duidelijk genoten van de wedstrijd tussen KRC Genk en Union SG. “Strijd en spanning tot in de laatste seconden. Chapeau voor Genk en Union. Dit was reclame voor onze competitie”, laat hij weten aan Het Belang van Limburg.

Vooral voor Union SG lijkt dit een gemiste kans, zeker nadat Club Brugge eerder gewonnen had van Royal Antwerp FC. Toch trok Mathijssen na de wedstrijd een heel opvallende conclusie over de ploeg van Karel Geraerts.

“Union moet vrij zeker zijn dat ze het op de Bosuil kunnen halen tegen Antwerp, want ze waren net iets meer tevreden met een puntendeling dan Genk. De bezoekers moesten het wel zonder Teuma doen, die afhaakte in de opwarming. Een serieuze aderlating, want hij is de motor van de ploeg.”

Bij Genk was de teleurstelling groot omdat de titel nu zo goed als onmogelijk lijkt. Op Brugge winnen en hopen dat The Great Old nog geen kampioen is na volgend weekend. “Zolang je niet mathematisch uitgeschakeld bent, ben je verplicht om er op dezelfde manier tegenaan te gaan. Dat zal ook geen probleem zijn. Het zou pas erg zijn als je nu nalaat om vol voor de winst te gaan in Jan Breydel.”