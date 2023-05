Jbari begrijpt Deila, maar geeft hem ook een veeg uit de pan in trainersdossier Club Brugge

Ronny Deila blijft ontkennen dat hij een deal heeft met Club Brugge. Volgens analist Nordin Jbari klopt dat echter niet.

Ronny Deila heeft Standard opnieuw doen opleven. Dat hij nu open en bloot genoemd wordt bij Club Brugge als opvolger voor Rik De Mil komt heel hard aan bij de supporters van de Rouches. Zij willen de Noor graag zien blijven.

Na de verloren wedstrijd op Westerlo ontkende Deila dat hij zelf een gesprek met Club Brugge had. Hij noemde de berichten valse informatie en vroeg de journalisten of ze hem minder hard geloofden dan wat in de kranten te lezen staat.

Analist Nordin Jbari is overtuigd van zijn mening. “Het kan niet wat hij vertelt”, klinkt het bij de Waalse omroep RTBF. “Als het geschreven wordt in de Vlaamse kranten, dan moet er wel contact zijn. Zij zijn vaak heel goed geïnformeerd.”

Toch begrijpt Jbari dat Deila zou vertrekken. “Als je ambitieus bent, wil je naar de plek waar je die ambities kan waarmaken. Als hij vertrekt moet je kijken waarom het bestuur er niet in slaagde om hem te houden. Je moet niet altijd de schuld bij de speler of trainer leggen.”