Ex-kapitein Cercle Brugge keert terug naar het profvoetbal en geeft werkpunten aan

Club Luik speelt volgend seizoen in de Challenger Pro League tegen onder meer Oostende, Zulte Waregem en Deinze. Een heel ander niveau dus.

Op de slotspeeldag werd wild uitgehaald tegen Knokke en met 6-2 gewonnen door Club Luik, maar de titel moesten ze wel aan Patro Eisden laten.

Toch is het vooral alle hens aan dek richting volgend seizoen, want dan wacht dus een avontuur in de Challenger Pro League - 1B zo u wil.

Missie 1B

"Het is een beetje bitter dat we de titel niet pakten, maar de promotie is het belangrijkste", aldus Benjamin Lambot bij Walfoot.

© photonews

"We hebben de voorbije wedstrijden goed gespeeld en lekkere overwinningen blijven boeken. We hebben veel respect getoond voor onze supporters."

De centrale verdediger - ex-kapitein van Cercle Brugge ook - heeft de blik ondertussen al op volgend seizoen: "We hebben nog onze werkpunten."

Werkpunten

"Als we drie goals voorstaan, dan laten we de intensiteit soms zakken. Dat was ook zo tegen Knokke. Dat mogen we niet voor hebben in 1B."

"We zullen nooit tien minuten minder focus mogen tonen. Ik zal er volgend seizoen nog zijn en ga dat combineren met mijn werk. Als er iemand zonnepanelen nodig heeft ...", kon er een lachje af.