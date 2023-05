Ook vader Ratko pleit voor uitleenbeurt én speelminuten voor Mile Svilar: "Maar Mourinho wil het niet"

Mile Svilar lijkt wederom een seizoen te hebben vergooid. De 23-jarige doelman bracht de voorbije maanden door op de bank bij AS Roma. Hoe ziet Ratko Svilar de toekomst tegemoet?

De situatie is simpel: Mile Svilar werd ooit gezien als één van dé grootste talenten. Op 23-jarige leeftijd slaagde de doelman er echter nooit in om ergens een plaats onder de lat af te dwingen. Is het geen tijd om - via een uitleenbeurt? - een stapje terug te zetten en wél te spelen?

"Ik vind zo'n uitleenbeurt zelf geen slecht idee", aldus Ratko Svilar (vader van Mile en voormalig doelman én clubicoon van Antwerp FC, nvdr.) in Het Laatste Nieuws. "Er was de voorbije tijd interesse uit Engeland en Spanje. Maar er zijn de voorbije seizoenen ook altijd enkele Belgische clubs gepasseerd die hem wilden huren."

José Mourinho heeft Mile verzekerd dat hij zijn kans zal krijgen

Het is AS Roma dat (momenteel) niet wil meewerken. "Ze willen hem niet verhuren", is Svilar duidelijk. "José Mourinho wil Mile bij de groep houden. Hij speelt momenteel dan wel niet, maar de coach heeft hem verzekerd dat hij zijn kans zal krijgen.