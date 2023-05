Vanhaezebrouck streng voor Club Brugge: "Als ze dat gedaan hebben, dan vind ik dat niet kunnen"

Club Brugge is op zoek naar een nieuwe coach. Daarbij komen ze uit bij diverse namen. Eentje van bij een rechtstreekse concurrent.

Topfavoriet om de nieuwe coach te worden van Club Brugge? Ronny Deila, zo lijkt het wel - al wil Standard hem aan boord houden.

Er werden ook al vele namen uit het buitenland (Schreuder, Pirlo, Solksjaer, ...) genoemd, net als Jonas De Roeck en Karel Geraerts.

Dat die laatste mogelijk al (verkennende) gesprekken had met Club Brugge? Dat vindt Hein Vanhaezebrouck dan weer niet kunnen.

"Ronny Deila speelt in een andere competitie. Play-off 1 en play-off 2 is iets anders. Maar als je gaat spreken met een coach uit dezelfde competitie ..."

Vermijdbaar

"We weten niet of het klopt, maar als Club Brugge is gaan praten met Karel Geraerts terwijl ze samen in play-off 1 zitten ... Dat vind ik toch niet echt kunnen", aldus Vanhaezebrouck in Extra Time.

"Club Brugge doet gelukkig niet mee in play-off 1. Maar het had maar eens plots tussen Antwerp en Club Brugge moeten gaan. Je kan dat toch allemaal vermijden door nog een paar weken te wachten?"