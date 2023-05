Vincent Kompany wordt op prachtige wijze in de bloemetjes gezet en komt met statement rond Vinicius Junior

Vincent Kompany heeft het geflikt met Burnley en wist promotie af te dwingen naar de Premier League. Vince The Prince zelf? Die werd opgenomen in de Hall of Fame van het Engelse voetbalmuseum.

Vincent Kompany werd al verkozen tot coach van het jaar in de Championship, nu is hij opgenomen in de hall of Fame van het Engelse Football Museum.

Een nieuwe mooie recompensatie voor het vele werk die Vince The Prince heeft neergezet, zowel op als naast het veld.

© photonews

Een gevierd voetballer, een prima coach en ook bezig met sociale projecten (denk maar aan het Tackle4MCR).

Recognised for his work on and off the pitch, Vinny is the latest inductee into @FootballMuseum prestigious Hall of Fame 📜— Burnley FC 🏆 (@BurnleyOfficial) May 22, 2023

Kompany zelf heeft zich ondertussen ook uitgelaten over de zaak van Vinicius Junior, die racistisch werd bejegend tijdens de match van Real Madrid bij Sevilla.

"Zij die verdelen en discrimineren zullen nooit winnen. Vinicius, je bent niet alleen. Samen zijn we sterk", aldus Kompany.