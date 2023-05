Is Gavi transfervrij of niet? 'La Liga heeft zich uitgesproken over (foutieve) contractverlenging van Barça-wonderkind'

FC Barcelona haalt opgelucht adem. La Liga heeft het licht dan toch op groen gezet om de contractverlenging van Gavi te laten doorgaan. Het 18-jarige wonderkind kon bijna transfervrij vertrekken en was zelfs al in gesprek met Chelsea FC.

FC Barcelona verlengde het contract van Gavi enkele maanden geleden al, maar de Catalaanse grootmacht werd teruggefloten door La Liga. Barça had immers het salarisplafond al overschreden, waardoor Gavi automatisch terugviel op zijn jeugdcontract... en dus transfervrij op te pikken zou zijn vanaf één juli.

Zo ver is het niet gekomen. De Spaanse kranten laten weten dat het licht op groen staat om de geplande contractverlenging door te voeren. Op die manier ligt Gavi de komende seizoenen vast in Camp Nou. Barça is meteen van plan om een afkoopsom van een slordige één miljard euro (!) in de overeenkomst op te nemen.